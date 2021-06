Twee campingdieven gevat die eerder al in Parijs toesloegen

Het duo, van 24 en 27 jaar oud, hadden eergisteren een diefstal gepleegd in een tent op een camping in De Panne. Daar lagen enkele jongeren uit Wallonië te slapen. Ze gingen ervan door met een rugzak met twee identiteitskaarten, 2 gsm’s, elektronica en een autosleutel. Met die autosleutel konden ze de wagen doorzoeken en daaruit namen ze nog een rugzak mee.

De politie kwam hen op het spoor via een Duitser. Die was in juni op een gelijkaardige maniet bestolen geweest op een camping in Parijs. De daders gingen er toen met zijn Apple tracker aan de haal. Het Duitse slachtoffer kreeg een melding dat de Apple Tracker gesignaleerd was op een camping te De Panne. Hij lichtte de campingverantwoordelijke in en die verwittigde de politie. Die kon de Apple Tracker en de verdachten inrekenen in een hotel in Gent. Het duo komt nog in aanmerking voor andere feiten waaronder een diefstal eind mei op een camping in Nieuwpoort.