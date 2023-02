Twee carnavalsprinsen openen de stoet in Blankenberge

Door een fout tijdens de verkiezingen van de nieuwe Prins Carnaval in Blankenberge stonden er twee prinsen aan het hoofd van de stoet. "Doordat er teveel volk was in de zaal werd de stemming niet correct verlopen", vertelt Jurgen Fernande, voorzitter 'Hof Der Prinsen'.

In het centrum van Blankenberge staan de toeschouwers rijen dik om de praalwagens en kleurrijke groepen te zien, een dertigtal in het totaal.

Carnaval is in Blankenberge is een stukje kusterfgoed. De traditie van de carnavalsstoet bestaat al sinds 1875. Maar het is geen kleine broer van Aalst Carnaval. Blankenberge heeft een heel eigen invulling aan de carnavalsviering. Hier wordt de actualiteit niet op de korrel genomen. De groepen kiezen elk jaar een origineel thema, kleurrijke kostuums en oefenen een passende choreografie in. En na drie jaar zonder stoet, barst de gekte los.

Morgen is er nog de kindercarnavalsstoet en dan dinsdag de rondgang van de vuûle jeanetten.