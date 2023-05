Twee kinderopvanglocaties in Oostkamp en eentje in Marke mogen geen baby's en peuters meer opvangen. Dat heeft het Agentschap Opgroeien beslist.

Het gaat om twee opvanglocaties in de Veldstraat in Oostkamp, met in totaal 68 plaatsen. De organisator ging eerder al in beroep tegen de beslissing, maar het Agentschap Opgroeien heft nu officieel de vergunning op vanaf 5 juni. Ook in Marke verliest een kinderopvang tijdelijk haar vergunning. Tot en met 1 augustus mag de crèche geen kinderen meer opvangen.