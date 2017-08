Twee directeurs voor conservatorium Brugge

Michaël Vancraeynest doceert in Brugge samenspel en begeleidingspartijk aan pianisten, het jongerenkoor en muziektheorie. Daarnaast verzorgt hij ook het aanvullend leertrjact voor VIVES-studenten. "Het conservatorium heeft een groot potentieel; getalenteerde leraars en leerlingen, een goed geoliede administratie, een hoog niveau en een rijke traditie.Die sterke punten willen wij koesteren in een opbouwende sfeer om zo meer ontspanning en openheid te brengen."

Mark Lambrecht is momenteel leraar cello en samenspel aan het Brugs Conservatorium. "“Het wordt ongetwijfeld een hele uitdaging om enerzijds de sfeer onder de collega’s te verbeteren en anderzijds het leerlingenaantal weer te doen toenemen. Als je zo een opdracht kan delen met een bekwame collega, dan wordt die ook makkelijker haalbaar. Het is natuurlijk van groot belang dat we op dezelfde golflengte zitten en dat is gelukkig het geval. Wij vinden het ook fijn om het lesgeven niet volledig te moeten opgeven. De voeling met de werkvloer en het contact met de collega’s worden hierdoor sterk bevorderd. Een goede communicatie in alle richtingen is de sleutel tot succes.”