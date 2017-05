Twee doden bij ongeval in Elverdinge

In de Steenstraat in Elverdinge is deze middag een zwaar ongeval met motorrijders gebeurd. Twee personen uit Jabbeke kwamen daarbij om het leven.

Het ongeval gebeurde rond 13u tijdens een georganiseerd motortreffen. Een motorrijder van 56 verloor er in een scherpe bocht in de Steenstraat de controle over het stuur. Hij botste tegen een vangrail en belandde uiteindelijk in de sloot. De man overleed ter plaatse. En ook voor zijn partner, een vrouw van 61, die achteraan op de motor zat, kwam alle hulp te laat. Het is niet het eerste zware ongeval in die bocht. Ook zaterdagavond gebeurde al een dodelijk ongeval op een andere plek in Elverdinge.

