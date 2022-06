Twee drenkelingen aangespoeld tussen Blankenberge en Zeebrugge

Tussen Blankenberge en Zeebrugge zijn zaterdag in de vooravond twee drenkelingen aangespoeld op een onbewaakt stuk strand. Dat bevestigen de brandweer van hulpverleningszone 1, en de korpschef van politie Blankenberge.

Het was een voorbijganger die iets voor 17 uur alarm sloeg. De hulpdiensten snelden ter plaatse, en troffen er het levenloze lichaam van een man aan. Het andere slachtoffer was op dat moment nog in leven. Ze probeerden de man nog te reanimeren, maar ook voor hem kwam alle hulp te laat.

Het gaat volgens de politie om twee mannen met de Poolse nationaliteit die met een vriendengroep aan zee waren. De ene man zou rond de 30 jaar zijn, de andere rond de 40. De vriendengroep zat in de duinen tussen Blankenberge en Zeebrugge.

