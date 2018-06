Twee extra zones 30 in Ieper

Daar werd op het grote grasveld langs de Tulpenlaan een nieuw speelplein ingericht. Ook de Tulpenlaan zelf werd ter hoogte van het speelplein heraangelegd met wegversmallingen, om de snelheid van het verkeer af te remmen. Nu geldt in heel dat gebied dus ‘Zone 30’.

Zes jaar geleden was er in de Tulpenlaan al buurtprotest tegen het snelle doorgaand verkeer in die straat, waardoor de laan onveilig was voor zwakke weggebruikers.

Anderzijds worden ook de Beukenlaan, Eikenlaan en Acacialaan in het noordoosten van de stad toegevoegd aan de reeds bestaande ‘Zone 30’ in de Lindendreef en omgeving. Hierdoor geldt voortaan in heel het gebied tussen Kalfvaart, Basculestraat, Ypermanstraat en Brugseweg een snelheidsbeperking van 30 km/uur.

Het stadsbestuur wil met deze maatregel beide wijken veiliger maken. In die zones 30 geldt ook overal voorrang van rechts.