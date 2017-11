Twee getuigen op proces moord Blankenberge

Tijdens een vermeende ruzie over zijn bedprestaties bracht de beklaagde het slachtoffer met messteken om het leven. Eddy B. had tot twee maanden voor de feiten een vrij tumultueuze relatie met het slachtoffer. Op 17 september 2015 hadden ze afgesproken om nog eens te praten. Volgens de beklaagde liep dat gesprek uit de hand toen hij zijn spaargeld en persoonlijke spullen terugvroeg. Op het moment van de breuk zou het slachtoffer alles immers meegenomen hebben. De situatie ontplofte naar eigen zeggen pas helemaal toen B. ook werd uitgelachen om zijn bedprestaties. Het slachtoffer werd met messteken van het leven beroofd.

Toen de Blankenbergenaar de volgende dag niet op zijn werk verscheen, verwittigde zijn werkgever de politie. Diezelfde avond ging een politiepatrouille poolshoogte nemen in de woning van de man langs de Koninginnelaan in Blankenberge. Daar vonden de agenten het levenloze lichaam van Petra Vanaerde. Ondertussen was de verdachte zich drie dagen lang gaan bezatten in het Nederlandse Sluis. Op zondag keerde hij terug naar huis en werd hij ingerekend.

Op de inleidingszitting van 4 september vroeg meester Jan Leysen, advocaat van de burgerlijke partijen, om F.B. als getuige op te roepen. B. werd immers ooit veroordeeld voor feiten op die ex-partner. De verdediging stelde een andere ex-partner voor. "N.J. heeft ook nog een relatie gehad met onze cliënt en omschrijft hem als een goede partner, die op alle vlakken normaal met haar omging", aldus meester Jelle Dejaegher. De rechtbank besliste om beide getuigen op 4 december om 14 uur te verhoren.

Psycholoog

Daarnaast heeft de verdediging ook een klinisch psycholoog aangesteld als tegenexpert. Zijn verslag is ondertussen aan het dossier toegevoegd. Volgens meester Dejaegher gaat het om een grondig en uitgebreid rapport. "De deskundige stelt dat therapie wel degelijk mogelijk is, in tegenstelling tot wat de gerechtspsychiater beweert."

Pas na de getuigenissen zullen conclusietermijnen bepaald worden. De pleidooien zullen wellicht in februari 2018 gehouden worden. De verdediging zal betwisten dat Eddy B. zijn ex-partner met voorbedachten rade om het leven bracht. Voor moord riskeert hij 30 jaar cel, bij een herkwalificatie naar doodslag is 20 jaar de maximumstraf.