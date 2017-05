Twee getuigen verwacht op proces Kasteelmoord

Wapendeskundige Erik De Durpel en wetsdokter Geert Van Parys zullen een getuigenis afleggen over het dodelijke schot waardoor Stijn Saelens (34) getroffen werd. De experten moeten meer duidelijkheid geven over wat zich die bewuste 31 januari 2012 heeft afgespeeld in kasteel Carpentier in Wingene. Zo is het bijvoorbeeld twijfelachtig of het de bedoeling was om Stijn Saelens thuis te vermoorden. In ieder geval leidden de bloedsporen in de hall van het kasteel nog voor de ontdekking van het lichaam tot de conclusie dat het slachtoffer de schietpartij onmogelijk kon overleefd hebben.

Moordwapen

Uit de verklaringen van de onderzoeksrechter en de belangrijkste speurder bleek ook al dat het slachtoffer wellicht op zijn buik lag op het moment van het fatale schot. Het is voorlopig nog niet duidelijk in welke omstandigheden hij op de grond is beland. Zijn gezicht vertoonde sporen van geweld, maar dat zou mogelijk ook verklaard kunnen worden door een val. De wapendeskundige zal onder andere uitleggen met welk soort wapen de moord kan gepleegd zijn. Het eigenlijke moordwapen werd echter nooit teruggevonden. Op de plaats van de feiten werden wel een kogelhuls en restjes van de kogel aangetroffen.

Verhoord

Door de plotse bekentenissen van André Gyselbrecht zijn alle andere getuigenissen uitgesteld. De beklaagden zullen eerst allemaal opnieuw verhoord moeten worden. Daarna zal op 22 mei om 14 uur een zitting gehouden worden om de stand van zaken in het dossier te evalueren. Het is nog niet bekend wanneer de debatten ten gronde zullen hervatten.