Deze ochtend is in Nieuwpoort een ongeval gebeurd met de kusttram. Bij een aanrijding met een wagen vielen twee lichtgewonden.

Het ongeval gebeurde rond 9u. Op het kruispunt was voldoende signalisatie. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk.In de auto vielen twee lichtgewonden. Door het ongeval moest het tramverkeer een tijd via één spoor verlopen.