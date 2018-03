Twee gewonden bij ongeval in Wevelgem

Bij een verkeersongeval in de Menenstraat in Wevelgem zijn woensdagavond twee gewonden gevallen.

Het ongeval gebeurde toen een wagen een zijstraat van de Menenstraat wou inslaan. De chauffeur botste daarbij tegen een tegenligger die dezelfde zijstraat wou inrijden.

Beide chauffeurs raakten gewond maar verkeren niet in levensgevaar. Door het ongeval was er in de Menenstraat tijdelijk slechts beurtelings verkeer mogelijk.