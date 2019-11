Twee gewonden bij zwaar ongeval in Veurne

In Houtem bij Veurne zijn twee voertuigen vanmorgen op elkaar gebotst. De bestuurders zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Op een kruispunt van de Houtemstraat en de Goemoetestraat in Houtem is een zware aanrijding gebeurd. Twee wagens, waaronder een elektrisch aangedreven bestelwagen van de IWVA, kwamen in aanrijding op het kruispunt.

De twee bestuurders werden voor een medische controle naar het ziekenhuis in Veurne overgebracht. Beide wagens kwamen in de gracht terecht.

Hoe het ongeval juist gebeurde moet nog worden uitgemaakt. In ieder geval negeerde één van de wagens de voorrangsregel. De Houtemstraat is een voorrangsweg.

De brandweer van Veurne en Lo-Reninge kwam ter plaatse om de brokstukken van de weg te ruimen. In het verleden zijn er al tal van ongevallen gebeurd op dit kruispunt.