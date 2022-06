Twee inzittenden gewond bij ongeval Izegem

De chauffeur en passagier, broer en zus, van een oude Volkswagen Kever raakten gewond nadat hun auto zaterdagavond tegen een boom belandde aan de Rijksweg in Izegem.

Brandweermannen moesten de twee jonge inzittenden uit het voertuig bevrijden. Daarna diende medisch personeel eerste zorg toe en bracht de ambulance hen naar het ziekenhuis.

Zaterdagavond week de bestuurder rond 22 uur van de weg af op de Rijksweg in Izegem. Voor de rotonde op het kruispunt met de Meensesteenweg en de Burgemeester Vandenbogaerdelaan raakte het aan de linkerkant van de baan een boom. Daarop draaide het voertuig rond en lag het uiteindelijk in de berm.

Volgens de vader van de bestuurder gebeurde het ongeval omdat zijn zoon een black-out had gekregen. In de richting van Roeselare kon het verkeer op de Rijksweg ook even niet door.