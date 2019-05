Twee jaar cel gevorderd voor brandstichting aan kasteel in Sijsele

Twee Bruggelingen hebben zich voor de strafrechter moeten verantwoorden voor brandstichting, diefstal en opzettelijke slagen. De beklaagden ontkennen dat ze iets te maken hebben met de brand in een bijgebouw van het kasteel Ryckevelde in Sijsele.

Het openbaar ministerie vorderde twee jaar effectieve celstraf.

Op 22 april 2018 trokken Martin B. (64) en Francesco B. (54) rond 21.20 uur naar de woning van het slachtoffer, een dertiger die woont in een bijgebouw van het kasteel. Tijdens een schermutseling kreeg de bewoner rake klappen. Uiteindelijk kon hij vluchten en naar het huis van de buren rennen. Even later bleek de bovenverdieping van het bijgebouw van het kasteel in lichterlaaie te staan. De beklaagden werden in de buurt aangetroffen en bleken in het bezit van de bankkaarten van het slachtoffer.

De burgerlijke partij benadrukte dat de daders zich schuldig maakten aan ware maffiapraktijken. Het slachtoffer zou lijden aan posttraumatische stress. "Ik heb veel geluk gehad dat het zo is afgelopen, ik heb die Martin niets misdaan", zei hij snikkend. De verzekeraar vorderde 100.000 euro voor de schade die de brand veroorzaakte.

Kort lontje

De verdediging legde uit dat Martin B. na een investering gewoon zijn geld terugwilde. De man voelde zich opgelicht, omdat het slachtoffer keer op keer excuses zou gevonden hebben om een grote som geld niet te moeten terugbetalen. De zestiger bekende de klappen en de diefstal, maar ontkent de brandstichting met klem. "Ik ga hier niet beginnen wenen, maar ik heb dat niet gedaan", herhaalde hij meermaals. "Ik heb inderdaad een kort lontje, maar ben geen moordenaar of brandstichter."

Meester Koen Van Zandweghe merkte op dat het slachtoffer mogelijk zelf achter de brand zit. "Aan de buren zegt hij onmiddellijk dat ze boel in de fik gaan steken. Dat is zeer vreemd, want dat kon hij niet weten."

Ook Francesco B. vroeg de vrijspraak voor brandstichting. De man had een aansteker op zak, maar dat volstaat volgens de verdediging niet als bewijs. Francesco B. wist naar eigen zeggen ook niet waarom zijn kameraad die avond nog naar Sijsele wilde.

De rechter doet uitspraak op 13 juni.

