De correctionele rechtbank in Ieper heeft cannabisboer Patrick Lagrou veroordeeld tot twee jaar cel voor het wegnemen van in beslag genomen goederen.

Lagrou verduisterde in beslag genomen goederen, zoals een tractor en ander landbouwmateriaal, uit een loods op zijn voormalige boerderij in Zandvoorde. Hij verbrak de zegels en nam de spullen mee. Zijn advocaat betwistte dat er een misdrijf begaan was en vroeg de vrijspraak. Het openbaar ministerie vorderde een effectieve straf voor de cannabisboer. Lagrou krijgt twee jaar cel, een medebeklaagde werd vrijgesproken.