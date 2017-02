Twee jaar cel voor jonge geweldenaar

In de zomer van 2015 ging hij samen met enkele minderjarigen in het skatepark een 17-jarige skater te lijf. Het slachtoffer uit Ichtegem kreeg een kniestoot in het gezicht en viel van de betonnen trappen. Toen hij bewusteloos bleef liggen, kreeg hij van de bendeleider nog enkele rake trappen. Bij het ernstige geweld liep de skater onder andere een kaakbeenbreuk en een lichte hersenbloeding op. Een banale discussie over een sigaret bleek de aanleiding voor de feiten.

De minderjarige bendeleden belandden in de gesloten jeugdinstelling van Everberg. Het onderzoek bracht aan het licht dat dezelfde jongerenbende eind juli 2015 ook al had toegeslagen. Een man werd op weg naar zijn werk met geweld tegen de grond gewerkt en beroofd.