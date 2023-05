Twee jaar cel voor man die lief als boksbal gebruikt

"Toch kan hij echt een goede partner en vader zijn", zei zijn vriendin aan de rechter.

Al eerder veroordeeld

De man is geen onbekende voor het gerecht. Hij heeft al enkele veroordelingen voor partnergeweld op zijn palmares. Telkens was zijn vriendin, de moeder van hun kindje, het slachtoffer.

"In januari gaf meneer haar een kopstoot in de wagen na een discussie over haar outfit", zei de procureur. "Toen kon een ongeval nipt vermeden worden. In februari komt het tijdens een discussie opnieuw tot een handgemeen nadat meneer had gedronken. Het jaar voordien waren er ook al feiten. Meneer gebruikt haar als zijn boksbal."

Slachtoffer heeft begrip

Tegenover de rechter nam de vrouw het tijdens het proces voor hem op.

"We hebben allebei een verleden", zei ze. "Hij slaat uit onmacht en alcohol is een groot probleem. Dat beseft hij. Maar we zijn nog samen en hebben al stappen ondernomen in het belang van ons gezin. Hij kan echt een goede partner en vader zijn."