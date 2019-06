Twee jaar cel voor mislukte overval op krantenwinkel

Een 20-jarige Oostendenaar is door de Brugse strafrechter veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf, waarvan zes maanden met uitstel, voor een poging tot afpersing in een krantenwinkel.

De overvaller werd probleemloos overmeesterd door de echtgenoot van de uitbaatster, toevallig een gepensioneerde militair.

Op vrijdagnamiddag 12 oktober viel Aaron C. de krantenwinkel in de Gistelsesteenweg binnen. Onder bedreiging van een groot mes eiste de overvaller de inhoud van de kassa, maar de echtgenoot van de uitbaatster was duidelijk niet onder de indruk. Hij haalde een luchtdrukpistool boven en maande C. aan om op de grond te gaan liggen. De armen en benen van de jonge overvaller werden met spanbandjes vastgebonden. Daarna werd hij door de militair en een klant naar buiten gesleept.

Voorwaarden niet nagekomen

Aaron C. mocht na twee maanden voorhechtenis de gevangenis onder voorwaarden verlaten. "Aan die voorwaarden heeft hij vierkant zijn voeten geveegd, hij is geen enkele voorwaarde nagekomen", aldus procureur Fauve Nowé. De beklaagde werd bovendien in Gent betrapt op het gebruiken van cocaïne. Op dat moment had hij ook tien xtc-pillen op zak. Daardoor zit hij sinds 3 april opnieuw in de cel.

De verdediging legde uit dat de jonge man absoluut geen doorgewinterde crimineel is. Hij pleegde de feiten naar eigen zeggen om een drugsschuld af te kunnen betalen. Zijn advocaat vroeg om een straf met uitstel, gekoppeld aan voorwaarden