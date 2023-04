Twee jaar cel voor Oostendenaar die pistool tegen hoofd van vader zette

Het slachtoffer is een 50-jarige man die eind november vorig jaar zelf de politie van Oostende verwittigde. Hij verklaarde dat zijn zoon onder invloed van drugs agressief uit de hoek kwam.

Drugs

De beklaagde zou het wapen op zijn vader gericht hebben en zei dat hij zelfmoord zou plegen. Vervolgens zette hij een groot shot heroïne. Bij zijn arrestatie had de Oostendenaar het bewuste gasdrukpistool en kleine hoeveelheden speed en heroïne op zak. Sindsdien zit hij in voorhechtenis.

Door zijn vreemd gedrag op straat liep de beklaagde in juni ook al tegen de lamp voor bezit van een luchtdrukgeweer, 19 gram speed en 10 gram heroïne. Net geen week later belde het slachtoffer de politie, omdat hij schrik had van zijn inwonende zoon. Het bed van de man bleek toen vol drugsattributen te liggen, terwijl op zijn nachtkastje bijna 14 gram speed werd aangetroffen. Bij een gelijkaardige tussenkomst in april had de politie op een kast ook al munitie ontdekt.

Verklaringen wijzigen

De man ontkende dat hij zijn vader bedreigd had met zijn pistool. Op de zitting verklaarde ook het slachtoffer dat de beklaagde het wapen niet tegen zijn hoofd zette. Naar eigen zeggen had de vader dat enkel verklaard in de hoop dat zijn zoon in een afkickcentrum zou opgenomen worden. Volgens de rechter wijzigde de vader zijn verklaringen alleen maar om zijn zoon te beschermen. De verdediging vroeg om een straf gekoppeld aan voorwaarden, maar kon zich ook vinden in een werkstraf.

De Oostendenaar is veroordeeld tot twee jaar effectieve celstraf en 8.000 euro boete. De rechter heeft onder andere rekening gehouden met het strafblad van de beklaagde, die eerder al veroordelingen opliep voor drugsfeiten, slagen en weerspannigheid. In oktober 2020 kreeg hij bovendien twee jaar cel met uitstel voor afpersing, maar die straf werd in 2022 omgezet in een effectieve straf omdat hij zijn voorwaarden niet naleefde.