Twee jaar cel voor verkrachting

Een 24-jarige Litouwer is door de Brugse correctionele rechtbank veroordeeld tot twee jaar celstraf, waarvan de helft met uitstel, voor verkrachting en aanranding van de eerbaarheid.

Ernest B. vergreep zich op het Klein Strand in Jabbeke aan een 31-jarige vrouw. De verdediging had de vrijspraak gevraagd.

Op vrijdag 7 juli trokken C.V. en haar twee kinderen in de vooravond naar het Klein Strand in Jabbeke. Het slachtoffer lag te zonnen toen een Litouwse trucker met de fiets aankwam. Volgens de vrouw begon hij haar onmiddellijk te bepotelen. Het slachtoffer werd volgens het parket aangerand en verkracht, maar de verdachte kon snel overmeesterd worden. Hij bleek heel erg dronken en kon daardoor pas de volgende ochtend verhoord worden. Sinds de feiten zit Ernest B. in voorhechtenis.

Op vraag van het openbaar ministerie werd de zaak achter gesloten deuren behandeld. Volgens de verdediging zijn de feiten niet bewezen. Daarom vroeg meester Silke Brutin de vrijspraak voor haar cliënt.

De rechtbank veroordeelde Ernest B. tot een gevangenisstraf van twee jaar, waarvan de helft met uitstel. Het slachtoffer kreeg een schadevergoeding van 1.000 euro toegewezen. De Litouwer moest zich verantwoorden voor poging tot ontvoering van de kinderen van het slachtoffer, maar de rechtbank sprak hem daarvoor vrij.