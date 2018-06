Twee jaar cel voor verkrachting ex-vriendin

Y.V. zette eind juni 2017 een punt achter haar relatie met Hakan P. uit Meulebeke. Op 16 juli spraken ze toch nog eens af om over die relatiebreuk te spreken. Die bewuste avond vergreep de beklaagde zich in Wingene aan zijn ex-vriendin. Bovendien was hij de vrouw in die periode voortdurend aan het lastigvallen. P. hing bijvoorbeeld vaak rond aan haar woning en in de buurt van haar werk. Op 22 juli probeerde hij haar zelfs klem te rijden. Toch bleven ze een vijftal keer per maand afspreken, omdat het slachtoffer vreesde dat hij haar anders nog meer zou stalken.

Geluidsopname

Hakan P. ontkende op zijn proces dat er sprake was van verkrachting. Volgens de beklaagde ging het om seks met onderlinge toestemming. Het slachtoffer had echter met haar gsm een geluidsopname gemaakt van die vrijpartij. In het fragment is volgens de rechtbank duidelijk te horen dat de seks tegen haar wil was.

De rechtbank veroordeelde Hakan P. uiteindelijk tot twee jaar gevangenisstraf. Er werd rekening gehouden met zijn blanco strafblad, waardoor de helft van de celstraf met uitstel werd uitgesproken. De beklaagde is ten slotte ook voor vijf jaar zijn burgerrechten kwijt.