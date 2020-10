Over een periode van ruim tien jaar schreef de vrouw in totaal 900.000 euro van de gemeente en het OCMW over naar haar eigen rekening. Daarvoor schreef ze valse facturen uit. Het gesjoemel kwam in februari 2016 aan het licht na een interne controle. De vrouw bekende, en nam ontslag. Ze wil nu het geld terugbetalen, en verkocht daarvoor al haar woning.