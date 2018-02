Twee jaar effectief en tien jaar beroepsverbod voor Brugse horecapaus

De Brugse rechtbank heeft de gevallen horecapaus P.C. veroordeeld tot een effectieve celstraf van 2 jaar en een geldboete van 80.000 euro. Bovendien krijgt hij een beroepsverbod van tien jaar. Hij is verwikkeld in jarenlange fraude en witwaspraktijken.

De man was ondermeer eigenaar van enkele horecazaken op de Markt van Brugge. Die werden op diverse reizigerswebsites in het verleden omschreven als 'real tourist traps', echte toeristenvallen. P.C. werd er onder meer van beschuldigd streekbieren aan te lengen met gewone pils, werd veroordeeld voor ronselende obers, en werd verdacht van belastingsontduiking. Enkele jaren geleden viel het gerecht in al zijn zaken tegelijk binnen.

Bij de fiscus had hij een achterstal van 12 miljoen euro vennootschapsbelasting en ook 7 miljoen niet teruggestorte BTW.

