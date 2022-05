Twee jaar extra celstraf voor mensensmokkel in koelcontainers

Twee Irakezen krijgen in Brugge twee jaar cel en een boete voor mensensmokkel. De slachtoffers sloegen zelf alarm toen ze in Zeebrugge in de koelcontainers in ademnood geraakten. Eén van de Irakezen kreeg in Frankrijk ook al vijf jaar cel.

Op 17 februari 2021 kregen de hulpdiensten een noodoproep vanuit een koelcontainer in de voorhaven van Zeebrugge. Acht mensen zaten verstopt in een lading briochebrood. De lading was echter afgekeurd, waardoor de ventilatie was afgezet. De slachtoffers hadden al tevergeefs geprobeerd om de container met een ijzeren stang open te breken.

Drie dagen later sloegen nog eens zes transmigranten alarm toen ze in een koelcontainer met zuurstofnood kampten. Dankzij de gsm's van de slachtoffers ontdekten de speurders een link met een mensensmokkelbende uit de streek van Rennes. De organisatie zou een pand in Alençon als uitvalsbasis gebruikt hebben.

Ook hier gestraft

Het duo kreeg in Frankrijk al vijf jaar cel en 18 maanden cel, maar ze konden ook hier nog een straf krijgen: van die levensgevaarlijke omstandigheden in Zeebrugge waren de Franse rechters namelijk niet op de hoogte. De verdediging pleitte tevergeefs dat één van beiden moest vrijgesproken worden omdat hij voor die feiten al veroordeeld werd. "Hij speelde in Frankrijk een rol als chauffeur, maar wist niet naar waar die mensen gingen." De andere zit nog in een Franse gevangenis en was niet in Brugge aanwezig.