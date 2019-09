Twee jaar met uitstel voor Roemeense gauwdieven

De Brugse correctionele rechtbank heeft twee vrouwen en een man uit Roemenië veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf met uitstel voor zes gauwdiefstallen in Brugge. Een vierde beklaagde kreeg 18 maanden met uitstel.

Het openbaar ministerie had 18 maanden effectieve gevangenisstraf gevorderd.

Op 11 mei hield de Brugse politie een gerichte actie tegen gauwdieven. Tijdens de actie kregen de speurders het verdacht gedrag van een viertal mensen in de gaten. Bovendien kwam op dat moment een melding van een gauwdiefstal binnen. De politie kon zelf vaststellen hoe Constantin G. (47) de lege portefeuille van een Amerikaanse toerist weggooide.

In totaal bleken de Roemenen die dag in aanmerking te komen voor vijf feiten. Ze opereerden steeds aan de Dijver en aan het Minnewaterpark. Ook aan gauwdiefstallen op 1 mei en 10 mei konden ze gelinkt worden. Voor het feit op 1 mei werden ze uiteindelijk vrijgesproken. De bende had het vooral gemunt op portefeuilles van toeristen.

De advocaten van Ionut C. (30) en Somna P. (27) pleitten dat het echtpaar kampte met financiële problemen, onder andere door de lage lonen in hun thuisland. Voor Constantin G. en Ioana-Nela P. (46) werd door de verdediging een gelijkaardig beeld geschetst. De beklaagden zitten sinds de feiten in voorhechtenis, maar drongen aan op een straf met uitstel.

Drie beklaagden werden uiteindelijk veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf met uitstel en 400 euro boete. Constantin G. kreeg 18 maanden met uitstel en 400 euro boete opgelegd.