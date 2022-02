De familie van het koppel stelt zich burgerlijke partij in het proces dat op 25 februari wordt ingeleid. Na lang onderzoek vindt het parket dat de instructeur fouten heeft gemaakt. De weersomstandigheden waren die vijftiende september 2019 te slecht voor de duik, die ook te haastig was opgezet. Bovendien had de vrouw niet voldoende ervaring om zonder begeleiding van een instructeur te duiken.