Een dertiger uit Jabbeke is veroordeeld omdat hij een Vietnamese vluchteling aanreed, en daarna vluchtmisdrijf pleegde. Het slachtoffer van 19 overleed ter plaatse.

Het ongeval gebeurde in augustus vorig jaar, op de Gistelsesteenweg in Varsenare. De Jabbekenaar reed de Vietnamees aan op het fietspad, en reed daarna door. Hij had teveel gedronken. Hij krijgt nu een celstraf onder voorwaarden, hij mag twee jaar niet met de auto rijden en de rechter legt hem ook een alcoholslot op.

