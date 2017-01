Twee jaar voor gewapende overval op Carrefour

Op 8 augustus vorig jaar drongen K.A. (18) en M.S. (19) na 17 uur de Carrefour Expresswinkel in de Generaal Eisenhowerstraat binnen. Ze hadden allebei een mes bij. Ze bedreigden de kassierster en gingen aan de haal met ruim 1.500 euro uit de kassa. Ze namen de vlucht, maar konden dankzij de camerabeelden snel geïdentificeerd worden.

De twee West-Vlamingen met buitenlandse roots werden herkend en er werden tijdens huiszoekingen kledingstukken gevonden die de daders droegen. In de loop van het onderzoek gaven ze de feiten toe. K.A. had het idee voor de overval. Zijn kameraad M.S. had geld nodig en besloot daarom mee te doen. Beide jongemannen krijgen twee jaar celstraf waarvan de helft effectief. Ze zitten al een vijftal maanden in voorhechtenis.