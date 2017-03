Twee jaar voorwaardelijk voor brandstichting

De Brugse correctionele rechtbank heeft een 28-jarige man veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf met uitstel voor opzettelijke brandstichting in zijn appartement in Blankenberge.

Aan het uitstel zijn wel een reeks voorwaarden verbonden. Het openbaar ministerie had 30 maanden effectieve celstraf gevorderd.

Zondagochtend 16 augustus 2015 woedde een zware uitslaande brand in een huis in de Ontmijnersstraat in Blankenberge. Ook het aanpalende huis liep zware schade op en werd tijdelijk onbewoonbaar verklaard. Al snel kwam de bewoner van het pand als verdachte in beeld. Thomas L. gaf toe dat hij zelf het vuur had aangestoken en zat een tijdje in voorhechtenis.

De verdedigde legde op het proces in oktober uit dat L. niet met voorbedachten rade handelde. De Blankenbergenaar was die nacht over zijn toeren omdat hij zijn dochtertje niet mocht zien. Hij pleegde de feiten onder invloed van alcohol.