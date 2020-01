Twee jaar voorwaardelijk voor schietpartij in station Oostende

Het openbaar ministerie vorderde vijf jaar effectieve gevangenisstraf voor poging tot doodslag, maar van een oogmerk tot doden was volgens de rechter geen sprake.

Schietpartij in het station

Op woensdag 24 juli 2019 kregen de beklaagde Rayan V. en Ali B. het in de ondergrondse fietsenstalling van het station met elkaar aan de stok. Na een eerste schermutseling graaide het slachtoffer de rugzak van V. mee. In het station zelf kwam het even later tot een nieuwe aanvaring tussen beiden. Tijdens dat conflict schoot V. twee keer met zijn Baby Browning. Gelukkig vielen er geen gewonden bij de schietpartij. Het openbaar ministerie hekelde de roekeloosheid van de dader. "Het was 18.40 uur op een mooie zomerdag. Op dat moment loopt er heel veel volk in het station, ook kinderen die met hun emmertje van het strand komen", aldus procureur Wendy Van Raepenbusch. Een geschrokken meisje greep naar haar been, al werd ze niet geraakt. "Hij mag echt wel van geluk spreken dat de kogels niet zijn afgeketst."

De precieze aanleiding voor de feiten is nog onduidelijk. Blijkbaar werd V. door zijn oude kameraad ten onrechte verdacht van vernielingen. In de rugzak van de beklaagde werd ook 50 gram cannabis aangetroffen. Bij de politie bleek hij gekend voor drugsfeiten. Ali B., die toen nog Yordy B. heette, stapelde enkele jaren geleden zelf de veroordelingen op. De verdediging pleitte dat de jonge Bredenaar absoluut niet de bedoeling had om Ali B. te raken. V. zou ook volgens zijn slachtoffer bewust naar de benen gericht hebben. "Hij stond zo dichtbij dat je moeite moest doen om te missen. Er is weinig discussie over het feit dat hij naar de grond schiet", aldus meester Yen Buytaert. Van een poging tot doodslag kon volgens de verdediging dan ook geen sprake zijn. De rechter volgde die redenering. Volgens de advocaat werden de feiten bovendien uitgelokt door het agressief gedrag van het slachtoffer. De beklaagde zou zelfs aan twee mensen hulp gevraagd hebben om B. te kalmeren. "Hij bleef uitgedaagd worden. Ten einde raad greep hij naar zijn pistool." Dat verhaal zou bevestigd worden door een getuige.

Onmiddellijk na de schietpartij sprong de Bredenaar nog in één van de dokken in de buurt, maar uiteindelijk gaf hij zich zonder probleem over. "Zijn revolver heeft hij daar niet gedumpt, maar hij moest hem wel lossen om te kunnen zwemmen." Tijdens het verhoor bij de onderzoeksrechter uitte Rayan V. al zijn spijt over de feiten. Hij stelde ook op de zitting voor om desnoods met de ooggetuigen over het incident te spreken. V. zou het wapen gekocht hebben omdat hij zich omwille van een liefdeshistorie bedreigd voelde door enkele Tsjetsjenen. Dergelijk gedrag heeft volgens zijn advocaten veel te maken met zijn problematische jeugd, waardoor V. op jonge leeftijd op straat terechtkwam. "Maar ik ben er persoonlijk van overtuigd dat er van die jongen nog iets te maken valt. In de gevangenis heeft hij zeer veel tijd gehad om na te denken", aldus meester Kim Devoldere.

In die omstandigheden drong de verdediging met succes aan op een straf met uitstel, gekoppeld aan strenge voorwaarden. Opvallend genoeg was de beklaagde half maart 2018 zelf het slachtoffer van een schietpartij. Een 22-jarige Oostendenaar kon niet verkroppen dat zijn minderjarige broer door V. in het drugsmilieu belandde. Door de schoten met een luchtdrukwapen liep de Bredenaar ernstige blijvende schade aan zijn linkeroog op. In dat dossier werd de schutter uiteindelijk veroordeeld tot twaalf maanden voorwaardelijke celstraf.

