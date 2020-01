Twee jaar voorwaardelijk voor verspreiden van kinderporno

De bal ging aan het rollen via de Cyber Tipline van het Amerikaanse National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC). Langs die weg kreeg het parket een rapport in handen over feiten van kinderporno sinds 24 december 2016 vanop een Belgisch IP-adres. Dankzij dat IP-adres kon een mogelijke verdachte geïdentificeerd worden.

Huiszoeking begin vorig jaar

Begin januari 2019 vielen de speurders binnen in de woning van de beklaagde. Uit die huiszoeking bleek dat de man op zijn computer over massale hoeveelheden foto's en video's met kinderpornografisch materiaal beschikte. Bovendien hield hij zich via chatsites ook bezig met het uitwisselen van kinderporno.

J.A. werd door de onderzoeksrechter onmiddellijk onder voorwaarden vrijgelaten. Sindsdien laat de beklaagde zich ook behandelen door een psychiater. Volgens de gerechtspsychiater is de kans op nieuwe feiten heel laag.

De rechter veroordeelde de Zedelgemnaar tot twee jaar gevangenisstraf met uitstel, gekoppeld aan voorwaarden. De geldboete van 4.000 euro werd voor de helft met uitstel opgelegd. Ten slotte is de man ook voor 10 jaar zijn burgerrechten kwijt.