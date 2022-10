Twee jaar voorwaardelijke celstraf gevorderd voor kinderporno via de post

Marc N. wisselde kinderporno en brieven over seks met minderjarigen uit met een 'pennenvriend'. Het openbaar ministerie vorderde twee jaar gevangenisstraf met uitstel, gekoppeld aan voorwaarden.

De bal ging aan het rollen toen een Limburgse vrouw op 7 januari 2021 per ongeluk een enveloppe openmaakte die voor haar buurman bestemd was. In de enveloppe staken afbeeldingen van kinderpornografische aard en een brief over seksuele handelingen met minderjarigen. Na de aangifte van de vrouw werd drie dagen later al een huiszoeking uitgevoerd bij de afzender. Bij de Oostendenaar werd inderdaad kinderporno aangetroffen.

Marc N. bekende dat hij in brieven inderdaad fantaseerde over seks met minderjarigen. Van eventuele verkrachting werd echter geen bewijs gevonden. In zijn verhalen gebruikte de beklaagde nochtans wel de namen van dichte familieleden. Het onderzoek wees verder nog uit dat hij al sinds april 2019 regelmatig naar kinderporno surfte.

Het openbaar ministerie merkte op dat N. in 2006 voor verkrachting en aanranding van een minderjarig al veroordeeld werd tot drie jaar cel, waarvan twee jaar met probatie-uitstel. "Controle van justitie is dus absoluut noodzakelijk", aldus procureur Yves Segaert-Vanden Bussche.

De verdediging plaatste vraagtekens bij de verspreiding van kinderporno. In tegenstelling tot zijn Limburgse 'pennenvriend' stuurde N. volgens meester Nelson Vanlocke foto's van kinderen in nudistenkampen. "Zijn dat dan wel beelden van seksueel misbruik?", klonk het. Daarnaast werd benadrukt dat N. toen in een eenzame en depressieve periode zat, na de dood van zijn moeder en zijn partner. "Je weet niet meer wat je doet als je in een neerwaartse spiraal zit", vulde de beklaagde aan. De verdediging stelde een mildere straf met probatie-uitstel voor.

De rechtbank doet uitspraak op 14 november.