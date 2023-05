Twee kampioenen in Offside

Verhanneman is negenvoudig kampioen met Knack Roeselare, nog net voor de ontvangst die Knack even later kreeg van het Roeselaarse stadsbestuur.

Matthijs Verhanneman, kapitein Knack Roeselare: "Het was gewoon een heel uitzonderlijk seizoen. We pakken de drie prijzen: beker, titel en supercup. En we spelen een Europese finale. Daarmee was het toch wel het meest speciale seizoen dat we al gehad hebben met Roeselare. Het was een ongelofelijk mooi parcours waarvoor je vooraf getekend had. Maar het besef dat je iets echt historisch gemist hebt, dat is er wel. Als je die beker pakt, dan is het voor altijd bij wijze van spreken. Maar goed, het belangrijkste is dat we volleybal terug in beeld hebben kunnen brengen door die Europese campagne. En dat we mensen terug enthousiast gemaakt hebben voor volleybal."

"You will die"

Delfine Persoon, die kampt op 28 mei eindelijk nog eens in eigen streek. Tegen de Zuid-Koreaanse Bo Mi Re Shin. Een bulldozer. Delfine Persoon: "Grappig is ze wel. Het is in de ring dat het telt. Je mag nog zoveel "you will die" zeggen als je wil, het is in de ring met de handschoenen dat het telt."

De winnares van dat gevecht, kampt hoe dan ook tegen Alycia Baumgardner, om de wereldtitel.