Twee keukenbouwers gaan samen onder één naam

“Ondanks de zware impact van de coronacrisis, geloven wij sterk in de toekomst van de horeca, die gekenmerkt wordt door een ongelofelijke veerkracht en creativiteit. Door onze krachten te bundelen, staan wij sterker dan ooit om de sector hierin te ondersteunen,” zegt zaakvoerder Karl Bossuyt.

“Door de samensmelting telt Bossuyt vanaf heden een 65-tal werknemers, actief in ontwerp, productie, installatie en dienst na verkoop“, vult Michiel Meire aan. “We ontzorgen onze klant volledig bij de realisatie van zijn project, zodat de chef en zijn team zich kunnen focussen op hun passie in de voor hen op maat gemaakte keuken.”

Na een transitieperiode zullen alle activiteiten van Bossuyt ondergebracht worden in de huidige bedrijfsgebouwen in Kuurne. Steven Bossuyt: “Er wordt een gloednieuw logistiek centrum opgetrokken door de verdubbeling van de productiecapaciteit. We doen ook de nodige aanpassingswerken aan de bestaande gebouwen om het groeiend aantal werknemers te kunnen huisvesten.”