Twee laatste Sea Kings gered: Brits bedrijf wil ze laten vliegen

Iconen

Begin 2019 werd de laatste van 5 Sea Kings uit de vlucht genomen. De reddingshelikopters met rode neus zijn iconen aan de kust. Ze hebben duizenden missies op de teller en redden meer dan 1.700 mensen. Intussen heeft de NH90 Caiman die taak volledig overgenomen.

Het afscheid van de legendarische Sea Kings viel heel wat mensen zwaar. Cabin Operator Brecht Vandecasteele van de luchtmachtbasis in Koksijde vond het doodjammer dat de Sea King niet meer zou vliegen. De militair legde de contacten met de Britse vereniging Historic Helicopters en begeleidde als privé-persoon de procedure van de verkoop van de laatste Sea Kings. Brecht is dan ook supertevreden dat de Sea Kings gered zijn.

Airshows

Het dossier is met maanden vertraging door corona nu eindelijk goedgekeurd. Bedoeling is dat de twee Sea Kings weer luchtwaardig worden gemaakt en zullen deelnemen aan airshows, in Groot-Brittannië maar ook in ons land.

