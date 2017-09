Twee landbouwrampen erkend

Dit jaar werd de Vlaamse landbouw getroffen door achtereenvolgens nachtvorst in april en aanhoudende droogte van april tot juni. Het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) bevestigde dat beide weersfenomenen uitzonderlijk waren.

De vorstschade van april trof vooral fruit- en siertelers, omdat de velden in volle bloei stonden na een zachte winter. De oogst van verschillende fruitsoorten zal dit jaar ver beneden het normale peil liggen.

De droogteschade van april tot juni trof vooral de akkerbouw en groententeelt. Door het langdurig karakter van de droogte en de beperking van het watergebruik in die periode, verdorden teelten of liepen zij een onherstelbare groeiachterstand op.

60 miljoen euro

De Vlaamse regering heeft vandaag de gevolgen van beide weersfenomenen erkend als landbouwramp, zodat de landbouwers een deel van hun oogstverlies kunnen recupereren via het fonds. Bij de vorstschade komen fruitteelt, sierteelt, notenteelt, boomkwekerij en wijnbouw in aanmerking voor een tegemoetkoming. Bij de droogteschade komen groenten, akkerbouwgewassen, nijverheidsgewassen, voedergewassen, fruitteelt, sierteelt en boomkweek in aanmerking voor een tegemoetkoming.

Joke Schauvliege: “De budgettaire weerslag van de erkenning van de vorst- en droogteschade als landbouwramp wordt geraamd op 60 miljoen euro, gespreid over de jaren 2018 en 2019. Zo kan ik de verliezen op de Vlaamse landbouwbedrijven deels compenseren. Ik heb mijn diensten opgedragen om prioriteit te geven aan de afhandeling van deze schadedossiers, zodat de betalingen zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd.”