Een vandaal moet twee maanden naar de cel omdat hij het Welzijnshuis in Roeselare heeft beschadigd. Hij moet ook 800 euro boete betalen.

Het gaat om een ontevreden klant van het Roeselaarse OCMW. Hij werkte zijn frustratie uit met een hamer op het welzijnshuis. Hij vernielde vijf ruiten en een schuifdeur. De man van 41 was kwaad omdat het welzijnshuis op die bewuste vrijdagavond al om 16 uur gesloten was. Via de camerabeelden kon hij opgespoord worden.