Deze namiddag is er een schietincident geweest in de Zandbergstraat in Wingene. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. Dat bevestigt commissaris Luc Verbeure van politiezone Regio Tielt.

Er zijn twee personen gearresteerd, ze wonen in de Zandbergstraat. Er zou in de lucht geschoten zijn met een alarmpistool. De omstandigheden van het incident worden nog verder onderzocht. In de Zandbergstraat ligt ook de Centrumschool. De kinderen werden een tijdlang binnengehouden, maar ondertussen is alles weer vrijgegeven.