Twee mensen in levensgevaar na aanrijding in Ieper

Het ongeval gebeurde rond halfelf vanochtend. Een ouder koppel uit Ieper reed met hun auto op de weg toen ze achteraan werden aangereden door een ander voertuig dat aan een hoge snelheid reed.

Het koppel, beiden zeventigers, zat gekneld in de wagen en moest door de brandweer bevrijd worden. Zij werden in kritieke toestand naar het ziekenhuis in Ieper gebracht.

De bestuurder van de andere wagen die het ongeval veroorzaakte is een vrouw van 37 uit Zonnebeke. Ook zij raakte gewond, maar zij is niet in levensgevaar. De brandweer is nog ter plaatse.