Twee mensen naar ziekenhuis na brand in Brielen

In Brielen is de Veurnseweg afgesloten door een woningbrand.

Het vuur brak uit kort na half twaalf, in een huis in de buurt van de basisschool. Toen de brandweer aankwam stond het huis al in lichterlaaie. Iedereen raakte op tijd buiten, maar één iemand raakte verbrand en moest naar het ziekenhuis. Nog iemand moest naar het ziekenhuis na het inademen van teveel rook.

Na een half uur was de brand onder controle. De brandweer kon de aanpalende huizen vrijwaren, ze moesten die wel ventileren.

Het huis is flink beschadigd en onbewoonbaar.