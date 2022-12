Twee miljoen euro voor ontwikkeling Vlaamse Game Hub

HANGAR K, FLEGA en HOWEST- DAE Studios slaan de handen in elkaar voor de ontwikkeling van die Game Hub. Het doel is om meer gamebedrijven succesvol te laten starten en groeien in Vlaanderen.

De gamesector doet het steeds beter, zowel in Vlaanderen als wereldwijd. Zo nam het aantal Belgische gamebedrijven tussen 2017 en 2020 toe van 65 tot 84, waarvan het merendeel in Vlaanderen actief is. Ook wereldwijd winnen games aan belang: de afgelopen vier jaar nam de wereldwijde omzet van de gamessector toe met 52 procent tot bijna 180 miljard.

Toch wordt de Vlaamse gamesector ook geconfronteerd met een grote 'brain drain'. De grootste talenten trekken vaak naar het buitenland om aan de slag te gaan in grote gamestudio's. Te weinig afgestudeerden met een game georiënteerd diploma kiezen voor de ontwikkeling van game- en XR-applicaties in eigen land.

"Willen we met Vlaanderen een voortrekkersrol spelen in de game-industrie, dan is het cruciaal dat we jonge game-talenten het vertrouwen geven om te kiezen voor een rol als ondernemer in Vlaanderen en bestaande ondernemingen helpen groeien. Met de Flanders Game Hub willen we hier een voortrekkersrol in nemen", zeggen ministers Dalle en Brouns in een gezamenlijk persbericht. De twee CD&V-ministers maken 2 miljoen euro vrij voor een looptijd van vier jaren. Het project wordt in het voorjaar van 2023 voorgesteld.