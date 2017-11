Twee nesten van monsterwesp ontdekt

De afgelopen dagen werden in de regio rond Poperinge twee nesten van de Aziatische hoornaar ontdekt. De verdere opmars van de monsterwesp is nu onvermijdelijk, en dat is niet zo'n goed nieuws.

Begin oktober werd in Wevelgem een Aziatische hoornaar gespot. Die monsterwesp vormt een grote bedreiging voor bijen en ook mensen blijven beter uit de buurt. Vooral voor honingbijen is de killerwesp enorm gevaarlijk. "Ze hebben geleerd om bijenkasten aan te vallen en alle bijen die in en uit vliegen te vangen. Daarna dringen ze ook binnen in de kast. Het broed gebruiken ze dan als voedsel", zei bijen- en wespensepcialist Dries Laget toen.

Opmars niet te stuiten

Door de ontdekking van de nesten is de verspreiding van de monsterwesp nu onvermijdelijk. Er zijn allicht honderden koninginnen in de regio verspreid.