Twee nieuwe kinderopvanginitiatieven in Dadizele & Wervik

In Dadizele en in Wervik zijn twee nieuwe kinderopvanginitiatieven geopend. En dat is opvallend, zeker omdat de sector al een tijdje in het oog van de storm staat door schorsingen en sluitingen.

Net daarom hebben ze een kwaliteitscoördinator aangesteld die de dagelijkse werking controleert en bijstuurt. Ook in Kortemark opende al een nieuwe kinderopvang, en straks ook in Merkem.

Kwaliteitscoördinator geeft opvang vorm

Vandaag zijn de eerste kindjes aangekomen in de nieuwe kinderopvang van vzw De Hoeksteen in Dadizele.

"We zijn blij dat de opvang is kunnen open gaan, want er is zeker nood aan in de regio. We hebben veel leuke materialen kunnen aankopen. Het zal zeker leuk worden", zegt kinderverzorgster Nena Nuytten.

Maar het is niet vanzelfsprekend om vandaag een nieuwe kinderopvang te openen, want de controles zijn streng en dat leidde al tot de sluiting van een aantal opvangcentra. Vzw De Hoeksteen opent nu bijna tegelijkertijd 4 nieuwe initiatieven.

Jurgen Duyck, directeur vzw De Hoeksteen: "Wij hebben daarvoor intern onmiddellijk een kwaliteitscoördinator aangesteld, die onze opvangen zal mee vorm geven. Wij willen er dan ook alles aan doen, met de ervaring die we hebben, jarenlang als uitbater van woonzorgcentra en een dienstenchequebedrijf, om de kwaliteitsnormen die we daar toepassen, ook te gaan toepassen in onze kinderopvanginitiatieven."

Bij woonzorgcentrum

De 4 kinderopvanginitiatieven liggen niet toevallig bij een Woonzorgcentrum. Vzw De Hoeksteen baat ook 4 woonzorgcentra uit, waaronder Maria’s Rustoord in Dadizele.

"We zijn van nature uitbaters van woonzorgcentra. Maar die kinderopvanginitiatieven sluiten daar wel nauw bij aan. Wij hebben de logistieke processen in onze woonzorgcentra, een keuken, onderhoud, technische ondersteuning. En daar maken we ook gebruik van in onze kinderopvang. Bijvoorbeeld, de warme maaltijden worden dagelijks vers bereid in onze keukens."

In Kortemark kunnen 18 kinderen opgevangen worden, in Wervik en Dadizele 13 en binnenkort opent nog een nieuwe kinderopvang in Merkem.