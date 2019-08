Twee nieuwe Slurfkes of 'Thuis'-bieren

Slurfke Bruin is sinds 2012 een vaste waarde bij Thuis en wordt sinds 2015 ook in het echte leven gebrouwen door Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck uit Emelgem.

Maar aangezien niet iedereen van donker bier houdt, besloten de VRT en Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck om de bierlijn Slurfke uit te breiden met Slurfke Wit en Slurfke Blond.

"Slurfke Bruin is een sterk bier met een hoog alcoholpercentage. Daarom gingen we op zoek naar twee varianten die compleet het tegenovergestelde van de originele Slurfke zouden zijn”, vertelt Xavier Vanhonsebrouck, CEO van Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck. Zo is Slurfke Blond een lichtblond bier geworden met een alcoholpercentage van 7%. Het goudgele bier biedt subtiele toetsen van citrusvruchten en is heerlijk bitter in de afdronk. Met een laag alcoholpercentage van 4,8% is Slurfke Wit een speciaalbier geworden voor wie niet van sterke bieren houdt. Het bier is gebrouwen op basis van tarwe en tarwemout, en biedt verfrissende toetsen van koriander, gember en citrus."