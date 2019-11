Twee nieuwe West-Vlaamse miljonairs in Koksijde en Westrozebeke

Wie zijn de twee West-Vlaamse lottowinnaars in West-Vlaanderen? Die vraag houdt prijsjagers bezig, want eind oktober waren er hier twee winnaars.

De bewuste trekking vond plaats op 26 oktober. Twee West-Vlamingen hadden de zes juiste cijfers. Eén van hen speelde mee bij dagbladhandel Do Re Mi in Koksijde. De andere gelukkige diende een winnend formulier in bij dagbladhandel Swaenepoel in Westrozebeke.

Wie de winnaars zijn, en of ze ook echt in die gemeenten wonen, wil de Nationale Loterij liever geheim houden. Maar voor de krantenwinkels is het een opsteker: waar het grote lot valt gaan lottospelers vaker terug in de hoop om ook in de prijzen te vallen.