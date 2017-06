Twee ongevallen op expresweg Brugge

Vanmorgen gebeurde op de N31 expresweg in Sint-Andries twee verkeersongevallen, allebei in de richting van het binnenland.

Het eerste ongeval gebeurde rond 7 uur. Een Franse bestuurder van een kleine personenwagen week van zijn rijvak af belandde tegen een boom terecht. Door de klap kwam de wagen op zijn dak terecht. De bestuurder werd naar het ziekenhuis overgebracht. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken.

In de file die ontstaan was door het eerste ongeval gebeurde wat verderop een twee ongeval. Daar waren 2 lichte vrachtwagens en 2 personenwagens bij betrokken. Twee chauffeurs moesten door de brandweer bevrijd worden en werden naar het ziekenhuis overgebracht.

Door het ongeval was de N31 volledig versperd en werd het verkeer bovengronds omgeleid wat heel wat verkeershinder met zich meebracht. Ook in de richting van de kust was er een kijkfile.