Medestanders van de afgezette priester Luk Brutin uit Zwevezele plannen een optocht in Brugge op 2 september. Dit weekend is er al een optocht in Zwevezele zelf.

De man werd uit zijn ambt gezet omdat hij volgens het bisdom te controversieel was. Maar gelovigen uit zijn parochies zijn verontwaardigd want ze vinden dat hij er veel goeds heeft gedaan. Er is een Facebookpagina "Wij steunen priester Luk Brutin" om de man te steunen. De optocht in Brugge start om 14.00 aan de busparking aan de Bargeweg en eindigt aan het Bisschoppelijk paleis. Er zullen bussen vertrekken vanuit Zwevezele naar Brugge.

