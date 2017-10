Twee protestacties voor Brugse gemeenteraad

De grootste groep was een groep muzikanten en koorleden die gekant zijn tegen de verkoop van de Ryelandtzaal. Zij zongen protestliederen.

De zaal in een oude kerk in de Ezelstraat in Brugge is eigendom is van de stad en wordt gebruikt voor concerten en lezingen. Het is de vaste stek voor koren, muziekgroepen en het Stedelijk Conservatorium. Het stadsbestuur besliste onlangs dat het de Ryelandtzaal wil overdragen aan de projectontwikkelaar van de Weylerkazerne. Het benadrukt wel dat het om een beschermd gebouw gaat, en dat de nieuwe eigenaar er niet om het even wat mee kan doen.

Ook de vzw Groen Brugge voerde gisteravond actie, samen met enkele milieu-activisten. Zij protesteerden tegen het verlies van open ruimte door de bouw van een randparking aan de Katelijnepoort.