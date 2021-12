Vrijdag werden twee jonge Roemeense vrouwen opgepakt naar aanleiding van een inbraak in een appartement woensdag in Oostende. Beide verdachten beweerden minderjarig te zijn.

Een botscan wees uit dat één van de vrouwen effectief minderjarig is. De minderjarige Roemeense mocht ondertussen beschikken. De meerderjarige verdachte werd vanochtend door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van diefstal met braak en bendevorming.

Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of de verdachten ook in aanmerking komen voor gelijkaardige feiten in de streek.