Twee senioren genieten van helikoptervlucht

De eerste gelukkige is Erica Hulders (71). Zij woont in woonzorgcentrum Andante in Menen en was altijd heel avontuurlijk en sportief. Ze liep vroeger marathons en droomde al lang van een luchtdoop. Ivan Goeminne (78) woont dan weer in het woon- en zorghotel Heilig Hart in Kortrijk, hij leert graag nieuwe dingen en is geboeid door alles wat met mechaniek te maken heeft.

Erica en Ivan genoten met volle teugen van hun vlucht op 300 meter hoogte. Het halfuurtje in de lucht had voor beiden gerust langer mogen zijn.

S-Plus is de seniorenvereniging van de Bons Moyson, Hartenwens is een project waarbij vrijwilligers dromen en wensen van rusthuisbewoners proberen te realiseren. Chris Lomme zet als meter mee haar schouders onder het project ‘Hartenwens’, en vraagt samen met S-Plus meer aandacht voor de vaak vergeten ouderen. Tegelijk is het een warme oproep, want er zijn nooit genoeg vrijwilligers om dit mee te ondersteunen.